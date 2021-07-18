Süleymanpaşa Belediyesi, kurbanlık satış alanında vatandaşlar ile satıcıların daha sıhhatli ortamlarda kurbanlık alışverişi yapmalarını sağlamak için gerekli önlemleri alıyor. Kurbanlık satış alanını düzenleyen Süleymanpaşa Belediyesi, bu alanda dezenfeksiyon çalışmalarına başladı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Karadeniz Mahallesi'nde kurulan kurbanlık pazarı dezenfekte edildi.

Çalışmalar bayram boyunca devam edecek

Kurban pazarlarında her yıl gerek hayvan, gerekse toplum sağlığı açısından tehdit unsuru içerecek hastalıklara karşı gerçekleştirilen ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına bu sene dünyayı tesiri altına alan korona virüsüne karşı dezenfeksiyon işlemleri de eklendi. Satış ve kesim alanlarındaki dezenfeksiyon işlemleri Kurban Bayramı süresince düzenli olarak yapılmaya devam edecek.