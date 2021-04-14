İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kursiyerlere uygulamalı budama eğitimi

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde teorik eğitimlerin yanı sıra kursiyerlere uygulamalı ’’Meyve Ağaçlarında Budama’’ eğitimi verildi.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde teorik eğitimlerin yanı sıra kursiyerlere uygulamalı ''Meyve Ağaçlarında Budama'' eğitimi verildi.


Saray İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile ortaklaşa gerçekleştirilen ''Meyve Ağaçlarında Budama'' kursunun teorik eğitiminin ardından uygulamalı olarak budama eğitimi verildi. Saray ilçesinde bulunan 19 çiftçiye yönelik pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen teorik ve uygulamalı eğitimler sonucunda; başarılı olan üreticilere sertifikaları Halk Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen törenle takdim edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.