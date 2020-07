Kursiyerlikten patronluğa

Kursiyerlerden bazıları kendi iş yerlerini açarken, bazıları da iş yerini açmak için gün sayıyor.

Ergene Belediyesi tarafından düzenlenen ve Tekirdağ Meslek Edinme Kursu (TEMEK) tarafından desteklenen bayan kuaförlük kursunda eğitim alan kursiyerler üçüncü modül eğitimlerine başladı.

Ergene'de bayanlara istihdam sağlayan Ergene Belediyesi'nin bayan kuaförlük kurslarını başarıyla sürdüren kursiyerler kursun son aşaması olan üçüncü modül eğitimlerine başladılar. Kursun en başından itibaren almış oldukları dalgalı fön, düz fön, kırık fön, düz kesim, katlı kesim, makine kesimi, topuz, keratin bakım, manikür, pedikür, örgü çeşitleri, kaş, makyaj, saça kalıcı ve geçici şekil verme eğitimlerini tamamlayan kursiyerler kuaförlük mesleğinde uzun bir yol kat ettiler. Kursiyerler almış oldukları 915 saatlik eğitimi tamamlayarak Eylül ayında kurslarını sonlandıracak ve Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalı belgelerini teslim alacaklar.

Ergene'de insana her alanda dokunan çalışmalar yaptıklarını belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Ergene Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı ile yaptığı çalışmalarla, insanımıza her alanda dokunan faydalı olan çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Ergene'de kadınlara her zaman destek verdik vermeye de devam ediyoruz. Ergene'de kadınlara sağladığımız istihdam ile onları iş sahibi yaparak ev ekonomilerine katkıda bulunmalarına yardımcı oluyoruz. Geçtiğimiz dönemlerde kurslarımızı başarıyla tamamlayan kursiyerlerimiz iş sahibi oldu ve birçoğu kendi iş yerini açtı. Projemiz Tekirdağ'da örnek gösterilecek bir projedir” dedi.