Kurtulmuş: “Altı artılı masanın anayasa teklifi komedi gibi bir şey”

Tekirdağ'a gelen AK Parti Grup Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, “Geçen gün biliyorsunuz bir anayasa teklifi gündeme geldi. Aslında konuşmaya bile gerek yok; ciddiye almaya bile gerek yok ama sonuçta bu bir anayasa değişikliği değil, bir anayasa teklifidir. Baştan aşağı eksikliklerle doludur, komedi gibi bir şey” dedi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, bir dizi programa katılmak üzere Tekirdağ'a geldi. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde basın mensupları ile kahvaltıda buluşan Kurtulmuş, burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, buradaki konuşmasında, “Başından beri altılı masanın aday çıkaracağı kişi söz konusu oldu. Biz bu konuyla ilgilenmiyoruz. Kimi aday çıkarırlarsa çıkarsınlar bizi ilgilendirmiyor. Siyaset aynı zamanda fikirlerin mücadelesidir. Tabii ki adaylar mücadele edecek ama hangi fikirle çalışıyor? Altı artılı masanın, artıyı da ucu açık olduğu için söylüyorum. Altı artılı masanın ana fikirlerinin ne olduğuna dair hiçbir şeylerinin olmadığını, duymadığımızı ve fikri olan bir siyasi mücadele yok. Sadece Tayyip Erdoğan karşıtlığı, sadece AK Parti düşmanlığının bir anlam ifade etmediğini söylemek isterim. Milletin oy vermesi için hangi fikre sahip olduğunu da kendisinin hangi ana fikirler etrafında hizmet edeceğini bilmesi gerekir. Geçen gün biliyorsunuz bir anayasa teklifi gündeme geldi. Aslında konuşmaya bile gerek yok; ciddiye almaya bile gerek yok ama sonuçta bu bir anayasa değişikliği değil, bir anayasa teklifidir. Baştan aşağı eksikliklerle doludur” ifadelerini kullandı.

"Bu bir vesayet teklifidir"

“Biz Türkiye'nin 100'üncü yılında daha ileriye gitmek ve Türkiye'nin tüm kendi vesayet sisteminden kurtulmasını beklerken, maalesef altı artılı masa tam manasında bir geri dönüşüm isteyerek yeni anayasa teklifini gündeme getirmiştir” diyen Kurtulmuş, “Türkiye'nin artık geride bıraktığı vesayet sistemini yeniden kuran ve bu masanın etrafında birleşen her birisinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde bir vesayet düzeneği kurulu. Aslında teklif bir demokrasileşme teklifi değil, milli iradenin üzerinde başka güçlerin ortaya konulduğu bir vesayet teklifidir. Şimdi, cumhurbaşkanı 7 yıllığına seçilecek, cumhurbaşkanı tarafsız olacak. 7 yıl sonra da siyaset yapamayacak. Bir kere herhangi bir anayasa yasak getirerek başlamamalıdır. Ama daha ilginci, bunu tabii metne yazamamışlar, bu cumhurbaşkanı herhangi bir konuda, örneğin Rusya-Ukrayna konusunda nasıl bir tutum ortaya koyacak? Bu altı artılı masanın liderleri bir araya gelecek, kendi tabirleri ile söylüyorum, eşgüdüm kurulu ile karar alacak ve seçilen, milletin oylarıyla seçilen cumhurbaşkanının nasıl hareket edeceği ortaya konulacak. Bakın arkadaşlar, komedi gibi bir şey. Bu anlamda cumhurbaşkanlığı ki öyle bir ataması yok, yetkisi yok, temsili bir cumhurbaşkanı. Yani çok açık söylüyorum, eski döneme, darbelere açık bir siyasi döneme dönmeye yönelik bir teklifi önümüze koyuyorlar” diye konuştu.

“Acziyetlerinin itirafıdır”

Anayasa teklifinin tüm şartlar oluşsa dahi en erken 2028 yılında uygulamaya konulabileceğini belirten Kurtulmuş, “Bu arkadaşlar aylardır güçlendirilmiş parlamenter sistem demiyorlar mıydı? Teklif ettikleri şey güçlendirilmiş parlamenter sistem değil, bu sistemin adı yarı başkanlık sistemi. Teklif ettikleri şeyin adı konusunda da bir bilgisi olmadıklarını görüyoruz. Hepsinden önemlisi bileşenlerden birisi bunu ifade etmiş. Şu an anayasa, cumhurbaşkanlığı sistemi yokmuş gibi bunu önümüze götürüyorlar. Bunu teklife götürecek bir çoğunluk alacaksınız? Hadi hepsi işledi diyelim, 2028 yılında ancak uygulamaya koyabileceksiniz. Bu aslında 2023 seçimlerine dair ortak bir fikir beyan edememenin acziyetinin itirafıdır. Bunları objektif şartlarda söylüyorum. Bu metni milletimiz bu şartlarda değerlendirecektir” şeklinde konuştu.