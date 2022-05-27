Kuru otları tutuşturunca anız yangını çıktı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde boş arazide kuru otların tutuşturulması sırasında anız yangını meydana geldi. Olayla ilgili zabıta tarafından tespit edilen bir kişiye, meskun mahalde ateş yakmak ve anız yangınına sebebiyet vermekten işlem yapıldı.

Olay, Hürriyet Mahallesi Akdeniz Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, S.K. isimli kişi, boş arazide kuru otları tutuşturarak temizlik yapmak istedi. Kuru ot ateşi büyüyünce anız yangınına neden oldu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, çevredeki okula ve trafoya ulaşmadan söndürüldü.

Kuru otları tutuşturmak isteyen S.K. adlı kişinin anız yangınına sebep olduğu gerekçesiyle hakkında meskun mahalde ateş yakmaktan işlem yapıldı.