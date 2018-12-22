Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinatörlüğünde üniversiteler, iş dünyası, kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla hazırlanan ve uygulamaya konulan “Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi Eylem Planı Toplantısı" Namık Kemal Üniversitesi Toplantı Salonunda yapıldı.

Vali Aziz Yıldırım başkanlığında yapılan toplantıya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Yılmaz, Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Bülent Eker, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Fahrettin Akçal, öğretim üyeleri, OSB temsilcileri, ilgili kurum ile kuruluşlardan yetkililer, uzmanlar ve sanayiciler katıldı.

Toplantıda, KÜSİ Stratejisi Eylem Planı'nın vizyonunun "kamu- üniversite- sanayi işbirliğini en üst düzeyde uygulayarak ülkeyi ileri teknoloji üssü haline getirmek" genel amacı da "üniversitede kamu-üniversite-sanayi işbirliğinde paydaşlar arasındaki ortak projeleri arttırmak, ulusal ekosistemde işbirliğini geliştirmek, sanayiyi rekabet gücü ve katma değeri yüksek ürünler üretebilen ileri teknoloji ağırlıklı sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak" olduğu belirtildi.

KÜSİ Toplantısında üniversitelerin ve kamu otoritelerinin, endüstri ihtiyaçlı odaklı ve sanayiyi de sürece katarak yeni kariyer programları geliştirmesinin yanı sıra üniversiteler ve şemsiye kuruluşlarınca iş birliği amaçlı farkındalık oluşturma ve kapasite geliştirme çabalarının giderek yaygınlaşması gerektiğine vurgu yapıldı.

Toplantı, 2018 Yılı 1. Toplantısında alınan kararların gerçekleştirilmesi durumu değerlendirilerek önümüzdeki döneme ilişkin izlenecek yol haritası belirlenmesiyle son buldu.