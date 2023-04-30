Kuyumcuyu soyan bıçaklı gaspçı yakalandı

Tekirdağ'da kuyumcuya bıçak çekerek 20 bileziği gasp eden şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi'nde meydana gelen olayda, F.Ç (37) isimli şahıs ilçede bulunan bir kuyumcuya girerek iş yeri sahibini bıçakla tehdit etti. İş yerinden 20 adet 274 gram bileziği gasp ederek kaçan zanlı, Ergene İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması ile kısa sürede bileziklerle beraber yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Ç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.