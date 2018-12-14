Leylekler için protokol imzalandı

Leyleklerin, göç yolu üzerinde bulunan Tekirdağ'da elektrik tellerine çarpıp telef olmalarını engellemek için çalışmalar başlatıldı. Bu kapsamda leylekler için protokol imzalanarak direkler üzerine platformlar kurulmaya başlandı.

Özellikle göç döneminde, Meriç ve Ergene Nehir havzalarına gelen leyleklerin büyük bir kısmı elektrik direklerinin üzerine kurdukları yuvalarında barınarak yavruluyor. Ancak leyleklerin bir kısmı yuvalarında elektrik çarpması sonucu telef oluyor. Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü leyleklerin telef olmalarını engellemek üzere çeşitli çalışmalar başlattı.

Çalışmalar çerçevesinde Tekirdağ TREDAŞ İşletme Müdürlüğü ile Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) "Elektrik Direkleri Üzerine Yuva Platformu Yerleştirilmesine Dair İşbirliği Protokolü" imzaladı. Protokol kapsamında 70 adet leylek platformu yapıldı.

Yapılan protokol ve arazi çalışmaları neticesinde tespit edilen ilçeler ve mahallelerde Tekirdağ DKMP Şube Müdürlüğü teknik personelleri ve Tekirdağ TREDAŞ İşletme Müdürlüğü çalışanlarınca yuvalar yerleştirilmeye başlandı.

Süleymanpaşa ilçesi Naip, Seymenli, Generli ve Karaevli Mahallelerinde platformlar yerleştirilirken, Hayrabolu, Muratlı ve Malkara ilçelerinde tespit edilen yuvaların değişimine devam edileceği öğrenildi.