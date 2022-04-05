Leyleklerin can güvenliği için termal kameralı dronla bakım

Ş. (TREDAŞ), mevsimsel göçlerini yerine getirmek için bölgeye gelecek leyleklerin güvenlikleri için bakım ihtiyaçlarını termal kameralı dron yardımıyla gerçekleştiriyor.

Trakya'daki kilometrelerce uzunluktaki hatlarda bakım çalışmalarını termal kameralı dron aracılığıyla yapan ekipler, teknolojik alt yapısını mevsimsel göçlerini yerine getirmek üzere bölgeye gelecek leyleklerin yuvaları için de kullanıyor.

TREDAŞ ekipleri, elektrik hizmeti sağladığı Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nde 300 bin direk, 20 bin kilometre hat ve 10 binden fazla trafoyla müşterilerine elektrik enerjisi sunmasının yanında, gelecek için çevreye duyarlı sürdürülebilir sosyal projelerle de desteklerini sürdürüyor. Kuş göç yollarının ana güzergahında bulunan Trakya Bölgesinde, gerek ArGe, gerekse bakım çalışmalarında leyleklerin hayatına özel önem veren TREDAŞ, son olarak bölgeye gelecek leyleklerin yuvalarının varlığını devam ettirmesi ve enerji güvenliği için yerinde tespitlerini gerçekleştirdi.

Leylek yuvası bakım çalışmalarını teknolojik alt yapısını kullanarak, termal kameralı dron aracılığıyla yapan ekipler, bozulan yuvaları tekrar yerlerine yerleştirdi. Yüzlerce yuvaya bakım yapan ekipler, 2022 yılında bu sayıyı daha da arttırmayı hedefliyor.

TREDAŞ Genel Müdürü Reşit Bilgili, Trakya'nın Avrupa ve Asya arasında çok önemli bir kuş yolu güzergahı olduğunu belirterek, sürdürülebilir gelecek için çalışmalarda leylek ve diğer canlıların yaşam alanlarına da dikkat ettiklerini söyledi. Bilgili, “Yaklaşık 5 yıldır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlükleri ile leylek popülasyonunu koruma projesi çerçevesinde koordineli şekilde çalışıyoruz. Bugüne kadar 600'ü aşkın yuvayı leyleklerimiz ile buluşturduk. Bundan sonra da buluşturmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.