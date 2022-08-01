LGS'ye giren öğrenciler bir araya geldi

Tekirdağ'da LGS sınavına giren öğrenciler, bir araya gelerek sınav sonrası stres attı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Süleymanpaşa Belediyesi tarafından LGS sınavına girecek öğrenciler için düzenlenen hazırlık kurslarına katılan öğrenciler, sınav sonrası düzenlenen organizasyonda bir araya geldi. Süleymanpaşa Belediyesi Bilgi Evi'nde LGS sınavına hazırlanan öğrenciler, sınav sonrasında açıklanan puanlara göre Bilgi Evi eğitmenlerinin tercih danışmanlığında istedikleri okullara yerleşmelerinin ardından, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonda bir araya geldi.

Düzenlenen organizasyon ile ilgili konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “2021 - 2022 öğretim yılı boyunca, Süleymanpaşa Belediyesi Bilgi Evi'mizde LGS'ye hazırlanan kardeşlerimizle bir araya geldik. Atatürk Tuna Boyu Seyir Parkı'nda aileleriyle birlikte ağırladığımız gençlerimize, merkezi yerleştirme puanıyla yerleştikleri okullarında ve bundan sonraki eğitim hayatlarında başarılar diledik. Süleymanpaşa Belediyesi olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da siz kıymetli gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi