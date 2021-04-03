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Limonata değil şebeke suyu: Hayvanlar bile içemedi

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde musluktan akan kirli suları vatandaşı bezdirdi.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde musluktan akan kirli suları vatandaşı bezdirdi.


Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (TESKİ) Tekirdağ'ın Hayrabolu İlçesine bağlı Çene Mahallesinde akan şebek suyu vatandaşları çileden çıkardı.



Saatlerce kirli su geldi


Musluktan su almak isteyen bir vatandaş yaklaşık 10 kova su doldurmasına rağmen kirli su bitmek nedir bilmedi. Musluktan uzun süre kirli su aktığını dile getiren vatandaşlar, "Limonata değil çeşme suyu" dedi.


Mahalle sakinleri hayvanların bile içemediği kirli suyun bir an önce temiz akmasını bekliyor.

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