Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından “18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi” dolayısıyla yapılan etkinlikler kapsamında 81 il genelinde düzenlenen “Lise Öğrencileri Arasında Şiir Okuma Yarışması" Tekirdağ İl Müftülüğünde yapıldı.

Tekirdağ İl Müftüsü İsmail İpek, Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dr. Araştırma Görevlisi Meltem Can, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Ahmet Yerlikaya, Tekirdağ İl Müftülüğü Şube Müdürü Ali Aydın ve İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Vaiz Şerafettin Poyraz'ın jüri üyesi olarak görev yaptığı yarışmaya; İl Müftü Yardımcıları İsmail Hısım ve Melek Cingöz'ün yanı sıra öğrenci velileri, İl Müftülüğü personeli ve öğretmenler katıldı.

İlçeler bazında yapılan İlçe Birinciliği yarışmasında birinci olarak İl Birinciliği yarışmasına katılan öğrenciler, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un “Çanakkale Şehitlerine” isimli şiirini ezbere okudu. Jüri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda birinci olan kişi Çorlu'dan Melek Çengel, ikinci olan kişi Süleymanpaşa'dan Tuğcan İşler ve üçüncü olan olan kişi de Muratlı'dan Muhammed Alten oldu.

Dereceye giren öğrenciler, jüri üyeleri tarafından ödüllendirilirken yarışmaya katılan tüm öğrencilere de çeşitli hediyeler verildi. Program, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.