Liseliler fikirlerini yarıştırdı

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Trakya Kalkınma Ajansı tarafından ortaklaşa olarak düzenlenen "Bir Fikrim Var" adlı projenin finali Çorlu'da yapıldı. Nöbetçi ateş ölçer projesi ile yarışma birincisi olan Kadriye-Nazif Gölge Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri sonuçlar açıklanınca gözyaşlarına hakim olamadı.

Çorlu 15 Temmuz Kültür Merkezi salonunda yapılan programa Çorlu Kaymakamlığına vekalet eden Marmaraereğlisi Kaymakamı Sıtkı Zehin, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, protokol üyeleri ile yarışmanın final bölümünde projelerini katılımcılarla paylaşan okulların öğretmen ve öğrencileri katıldı.

Programda konuşan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, “Bunu bütün özel ve devlet liselerine hatta tüm Trakya'ya yayalım istiyorduk. Geçen yıl çok başarılı bir proje atlattık. Bu sene tüm Tekirdağ'da tüm liselerin katılımıyla bugün burada güzel bir proje yarışması izleyeceğiz. Kalkınma Ajansı olarak müdürlüğümüzle beraber size okullarda matematik, fizik, kimya, tarih coğrafya neyse bütün bu dersleri okullarınızda görüyorsunuz. Ama istiyoruz ki bu derslerin yanında hayata farklı bakabilmeyi, matematiğe, fiziğe, coğrafyaya farklı bakabilmeyi size gösterebilmek bunun yolunu size açabilmek istiyoruz. Sokakta yürürken Çorlu'nun Tekirdağ'ın, Süleymanpaşa'nın, Çerkezköy'ün veya Trakya'nın fark etmez nerede olursanız olun, evde, iş yerinde, okulda nerede olursanız olun oturduğunuz, durduğunuz yerde farklı bakabilme, inovasyon denen malum o tabiri yani Türkçesi farklı bakabilme, farklı görebilme meselesini size bir nebze olsun verebilmek istiyoruz. Belki aranızdan bununla beraber çok güzel fikirleri olan ve hayata dair çözümleri olan arkadaşlarımız olacaktır. Bu arkadaşlarımızın önünü açabilmek, eğer maddi veya manevi olarak destek istiyorlarsa onlara da destek olabilmek, o fikirlerinin, projelerinin hayata geçme noktasında yardımcı olmak istiyoruz.” diye konuştu.

Jüri üyeleri ve salonu dolduran öğrencilerin önünde sunumlarını yapan yarışmacı öğrenciler hazırladıkları projeleri anlattılar ve sorulan soruları yanıtladılar. Sunumların tamamlanmasının ardından yapılan değerlendirmeler sonucunda Kadriye-Nazif Gölge Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri hazırladıkları "nöbetçi ateş ölçer" projesi ile birinci seçildiler. Yarışmada birinci olan öğrencilere 5 bin TL, ikinci seçilen projeyi hazırlayan öğrencilere 3 bin TL, üçüncü seçilen projenin hazırlayıcısı olan öğrencilere 2 bin TL, diğer tüm projeleri hazırlayan öğrencilere ise bin TL ödül verildi.

Sonuçların açıklanmasının ardından birinci olan öğrenciler sevinçlerini birbirlerine sarılarak kutladı ve gözyaşlarını tutamadı.