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LPG'li otomobil alev topuna döndü

Tekirdağ’da seyir halindeyken alev topuna dönen LPG’li otomobil hurda yığınına döndü.

Tekirdağ'da seyir halindeyken alev topuna dönen LPG'li otomobil hurda yığınına döndü.


Olay, Ergene ilçesine bağlı Velimeşe Mahallesi girişinde meydana geldi. Çorlu - Çerkezköy yolu üzerinden Velimeşe'ye giriş yapan Muhammet Akalan idaresindeki 33 HC 886 plakalı otomobilinden dumanlar yükseldi. Durumu fark eden sürücü Akalan, araçtan atlayarak yardım istedi.


Alev topuna dönen otomobilde çıkan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yanan LPG'li otomobil demir yığınına döndü.


Yangının sebebi ise henüz bilinmiyor.

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