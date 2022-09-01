Maç sonrası saha karşıtı, halı sahada silahla dehşet saçtı

Tekirdağ'da halı sahada oynanan final maçının ardından sahaya elinde silahla giren zanlı etrafa ateş ederek dehşet saçtı.

Olay, Saray ilçesinde meydana geldi. Büyükyoncalı Mahallesinde halı sahada oynanan final maçının ardından saha içerisine elinde silahla giren Y.K. futbolcularının üzerine ateş etmeye başladı. Y.K.'ya olay yerinde bulunan jandarma ekipleri müdahale ederek zanlıyı etkisiz hale getirirken, kısa süreli yaşanan arbedenin ardından Y.K. gözaltına alındı.

Y.K.'nın etrafa ateş ettiği tabancanın kuru sıkı olduğu öğrenilirken, yaşanan arbede, panik ve dehşet anları güvenlik kamerası ve cep telefonu kameralarına yansıdı.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.