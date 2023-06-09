Macar Turan Vakfı Başkanı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler

Türk Macar Kardeşliği Konferansı için Tekirdağ'a gelen Macar Turan Vakfı Başkanı Andras Zsolt Biro, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın tekrardan seçimi kazanmasına ilişkin, Erdoğan'ın sadece Türkiye için değil Türk dünyası birliği için önemli bir şahsiyet olduğunu söyledi.

Türk Macar Kardeşliği Konferansı için Tekirdağ'daki Macar Kralı Rakoczi Müzesi'ne gelen Macar Turan Vakfı Başkanı Andras Zsolt Biro, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın tekrardan seçimi kazanmasının sadece Türkiye için değil Türk dünyası birliği için önemli bir şahsiyet olduğunu belirtti.

“Türk dünyasının birlikteliği için çok önemli”

Macar Turan Vakfı Başkanı Andras Zsolt Biro yaptığı açıklamada, “Bildiğiniz gibi Tekirdağ'a Kiraz Festivali sebebiyle geldik. Tabii aynı zamanda Macar Günleri'ni de kutluyoruz. Tekirdağ hem Macarlar hem de Türkler için çok önemli bir merkez. Rakoçzi Macar Halkı için çok önemli bir şahsiyet. Biliyorsunuz sığınmak için Osmanlı İmparatorluğu'na gelmişti ve burada hayatını doldurdu. Biliyorsunuz Türkiye'de yakın bir dönemde önemli bir seçim oldu. Milli bir hükümet Türkiye'nin stabil birliğini korumak için halkın kararıyla görevine devam edecek, bizim için çok önemli. Başkan Erdoğan sadece Türkiye için değil, aynı zamanda bütün Türk dünyası için birliğin devamı için önemli karakter, önemli şahsiyet. Bu büyük şahsiyetin ülkenin başında olması, Türk dünyasının birlikteliği için çok önemli. Buna Macaristan da dahil. Biz kendimize düşen görevi en layıkıyla yapmaya çalışacağız. Sayın Başkan'a başarılar diliyoruz. Kendisine güç kuvvet diliyoruz” dedi.