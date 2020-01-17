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Maden ocağında hafriyat kamyonun devrildi: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesindeki bir maden ocağında hafriyat kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki bir maden ocağında hafriyat kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Yörücek Mahallesi mevki'inde faaliyet gösteren bir maden ocağında S.A. (40) yönetimindeki hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.


Kazada yaralanan kamyon şoförü S.A. olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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