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Maden ocağında iş makinesi devrildi, operatör yaralandı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesindeki bir maden ocağında iş makinesinin devrilmesi sonucu operatör yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki bir maden ocağında iş makinesinin devrilmesi sonucu operatör yaralandı.


Olay, Şahin Mahallesi kırsalında faaliyet gösteren bir maden ocağında meydana geldi. İddiaya göre, Seyfi Ö. (50) idaresindeki iş makinesi, geri hareket ettiği sırada birkaç metre kayarak devrildi.


Kaza sonrası yaralanan iş makinesi operatörü Seyfi Ö., olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralı işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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