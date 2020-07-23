İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Maden ocağında kamyon devrildi: 3 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir maden ocağında kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir maden ocağında kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.


Kaza, Malkara - Şahin yolu üzerinde faaliyet gösteren bir maden ocağı sahasında meydana geldi. İddiaya göre, Rıdvan S. yönetimindeki hafriyat kamyonu, toprak zeminin yumuşak olması nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.


Kaza sonrası kamyon şoförü Rıdvan S. ve yanında bulunan Bayram S. ile Yaşar Ş. yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldıran yaralılar, tedavi altına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.