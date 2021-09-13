Mahalle arasında çıkan yangın korkuttu

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde mahallede çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Turan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahalle arasında sebebi henüz öğrenilemeyen şekilde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışma sonucu söndürüldü. Yangının, civardaki evlere sıçramadan söndürülmesi vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.