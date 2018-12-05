İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mahalle muhtarının evinde 900 litre şarap ele geçirildi

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde jandarmanın mahalle muhtarının evine düzenlediği operasyonda, kaçak üretildiği belirlenen 900 litre şarap ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarmanın mahalle muhtarının evine düzenlediği operasyonda, kaçak üretildiği belirlenen 900 litre şarap ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, jandarmaya gelen ihbar üzerine ekipler, Yaylagöne Muhtarı A.Ö'nün evine baskın düzenledi. Evin yanındaki ambarda yapılan aramada, şişe ve varillerde doldurulmuş 900 litre kaçak üretilmiş şarap ele geçirildi.


Olayın ardından Yaylagöne Muhtarı A.Ö. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Yasal sınırın üzerinde üretim yapıldığı gerekçesiyle 60 bin lira para cezası kesildiği öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.