Mahalle muhtarının evinde 900 litre şarap ele geçirildi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarmanın mahalle muhtarının evine düzenlediği operasyonda, kaçak üretildiği belirlenen 900 litre şarap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, jandarmaya gelen ihbar üzerine ekipler, Yaylagöne Muhtarı A.Ö'nün evine baskın düzenledi. Evin yanındaki ambarda yapılan aramada, şişe ve varillerde doldurulmuş 900 litre kaçak üretilmiş şarap ele geçirildi.

Olayın ardından Yaylagöne Muhtarı A.Ö. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Yasal sınırın üzerinde üretim yapıldığı gerekçesiyle 60 bin lira para cezası kesildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.