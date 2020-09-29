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Mahalle sakinleri toz ve çamurdan kurtuluyor

Süleymanpaşa Belediyesi, yıllarca el sürülmeyen cadde ve sokakları sil baştan yenilemeye devam ediyor.


Yıllardır yazın tozla, kışın çamurla mücadele eden mahalle sakinlerinin yaşadığı Atatürk Mahallesi Erol Erdoğan Caddesi ve çevresindeki sokaklar, Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yenilenmeye başladı.


Çalışmaları yerinde inceleyen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, ilçe genelinde hava şartları müsaade ettiği sürece asfalt çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti. Yüksel, “Süleymanpaşa'mızın en büyük ve en acil sorunu yollar. Bu sorunu en kısa sürede çözebilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kış gelmeden yapabildiğimiz kadar asfalt yapacağız. Önceliği tabi ki yıllarca kaderine terk edilmiş yollarımıza veriyoruz. Bugün yeni adıyla Atatürk Mahallesi'ndeki Erol Erdoğan Caddesi ve çevresinde çalışmalarımızı başlattık. Bu bölgede yaşayan hemşehrilerimiz, yıllardır ilgilenilmeyen toprak yollar nedeniyle yazın toz, kışın çamur çilesi çekiyordu. En kısa sürede buradaki çalışmalarımızı tamamlayıp vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız. Şimdiden Süleymanpaşa'mıza hayırlı olsun” diye konuştu.

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