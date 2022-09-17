Mahalleliyi sokağa döken kaza

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 1 işi yaralandı. Takla atan araçtan çıkan sesleri patlama zanneden vatandaşlar sokağa döküldü

Kaza,, gece saat 01.00'de Çerkezköy-Kapaklı yolu Vahit İnce Üstgeçidinin hemen altında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kapaklı istikametinde seyreden Ersin T. yönetimindeki 26 B 6572 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Bariyerleri aşıp karşı yöne geçen otomobil, yol kenarındaki kaldırıma çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Ersin. T. yaralandı.

Patlama zannedip sokağa döküldüler

Takla atan otomobilden art arda gelen çarpma sesini bölgedeki fabrikalarda meydana gelen patlama zanneden vatandaşlar bir taraftan 112 ekiplerine haber verirlerken bir yandan da patlama sesinin geldiği yöne doğru akın etti. Sesin geldiği bölgeye ulaşan vatandaşların sürücüsü Ersin T.'yi yaralı halde buldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri geldi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ersin T. ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Emniyet ekipleri olay yerinde güvenlik önemleri alırken hurdaya dönene otomobil çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

Yolun boş olması faciayı önledi

Öte yandan kaza anında karşı yönden gelen araç olmaması faciayı önledi. Emniyet ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.