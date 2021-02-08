Mahallenin kabusu olmuştu, sonunda yakalandı

Tekirdağ'da 5 ayrı ikametten farklı tarihlerde hırsızlık gerçekleştiren şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Azılı hırsız güvenlik kameralarına takıldı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde geçtiğimiz günlerde birçok evde hırsızlık olayı gerçekleşti. Farklı tarihlerde 5 ayrı eve giren hırsız, özellikle Bahçelievler Mahallesi'ndeki evleri tercih ediyordu. Mahalle sakinlerinin korkulu rüyası haline gelen hırsız, Kapaklı ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

5 ayrı evden toplamda 5 bin TL nakit, 20 bin TL değerinde ziynet eşyası, 1 adet tablet, 1 adet akıllı saat ve 3 adet cep telefonu çalan M.K. adlı hırsız, polisin teknik ve fiziki takibi sonucu yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen M.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.