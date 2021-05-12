İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mahsur kalan kedilerin yardımına itfaiye koştu

Tekirdağ’da bir işletmenin tabelasında mahsur kalan yavru kedileri itfaiye ekipleri kurtardı.

Tekirdağ'da bir işletmenin tabelasında mahsur kalan yavru kedileri itfaiye ekipleri kurtardı.


Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Cambazlar Caddesi'ndeki bir işletmenin tabelasında mahsur kalan yavru kedileri, civardaki vatandaşlar fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yavru kedileri sağ salim kurtarmayı başardı.


Aşağıya indirilen kediler, civardaki esnaflar tarafından beslenerek korunma altına alındı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.