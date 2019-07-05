Mahsur kalan leylekleri TREDAŞ ekipleri kurtardı

Ş (TREDAŞ) Trakya Bölgesi'nde faaliyette bulunduğu illere sağladığı elektrik dağıtım hizmetinin yanı sıra, vatandaşlardan gelen yardım çağrılarına da kayıtsız kalmıyor. TREDAŞ ekipleri son olarak Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ayakları balya iplerine takılan bir leylek ile yuvasına dönmeyen anne leyleğin yavrularını kurtararak takdir topladı.

Ş (TREDAŞ) elektrik dağıtım hizmeti sağladığı Tekirdağ'da bu kez farklı bir konu ile gündeme geldi. Olay Ş (TREDAŞ) tarafından elektrik dağıtımı yaptığı illerden Tekirdağ' da gerçekleşti. Malkara ilçesi Yenibidek Mahalle Muhtarı Muzaffer Kemik'in leyleklerin yuva yaptıkları elektrik direğinde yavruların çırpınışlarını görmesi ve TREDAŞ'a haber vermesi üzerine, ekipler kurtarma çalışmaları için kolları sıvadı.

Ayaklarına dolanan ipleri kestiler

TREDAŞ ekipleri olay yerine gelir gelmez elektrik direğine çıktılar. Sepetli araç yardımı ile leyleklere ulaşan ekip, leyleğin ayağına dolanan balya iplerini kesti. Ardından yuvayı da temizleyen ekip, leyleğin yaşamını sürdürebilmesine yardımcı oldu. Daha sonra bir başka ihbarı değerlendiren TREDAŞ, annesi uzun süredir gelmediği tespit edilen ve yuvada mahsur kalan üç yavru leyleğe de yardım elini uzattı. TREDAŞ ekipleri yavru leyleklerin açlıktan ölmemesi için, yavruları yuvadan alarak belediye veterinerine teslim ettiler.

Müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarının yanı sıra, doğal yaşamın korunması adına da çalışmalar yürüten TREDAŞ, vatandaşların takdirini topladı.