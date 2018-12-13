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Malkara Belediyesi, maaşları geç verdiğini doğruladı

CHP Genel Başkanı Kemal kılıçdaroğlu, 1 Ocak 2019’dan itibaren CHP’li belediyelerin olduğu bütün yerlerde asgari ücretin net 2 bin 200 lira olacağını söylerken, CHP’li Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, personele maaşlarının geç verildiğini doğruladı.

CHP Genel Başkanı Kemal kılıçdaroğlu, 1 Ocak 2019'dan itibaren CHP'li belediyelerin olduğu bütün yerlerde asgari ücretin net 2 bin 200 lira olacağını söylerken, CHP'li Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, personele maaşlarının geç verildiğini doğruladı.


CHP'li Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, "Tekirdağ'ın Malkara Belediyesi'nde aylardır maaş alamayan 80 emekçi greve gitti" habere ilişkin açıklama yaptı.


Yurdakul, belediyede çalışan personelin maaşlarının zamanında yatmadığını itiraf etti. Malkara Belediyesi hakkında çıkan haberlere ilişkin açıklamada bulunan Yurdakul, "Şehrimizde yapılan önemli yatırımlar sebebiyle bütçemizde zaman zaman sıkıntılar yaşıyor ve personelimize maaşlarını zamanında ödeyemediğimiz aylar oluyor. Bu tür sıkıntılar yaşadığımız aylarda personelimize bilgiler aktarıyor ve en kısa sürede çözüleceğini iletiyoruz. Emekçilerimize Ekim ayı maaşlarını ödemeye başladık. Kasım ayı maaşlarını da en kısa sürede ödemesini gerçekleştireceğiz" dedi.

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