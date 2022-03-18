Malkara - Çanakkale Otoyolundan giriş yapan vatandaşlar, köprü açılışına gidiyor

Marmara'yı Ege'ye bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü ile birlikte köprüye bağlantı sağlayan Malkara-Çanakkale Otoyolunda hareketlilik başladı. Köprünün açılışına katılmak isteyen çevre illerdeki vatandaşlar, ilk kez Malkara-Çanakkale Otoyolunu kullandı.

1915 Çanakkale Köprüsü Açılış töreni için çevre illerden yola çıkan vatandaşlar, köprüye bağlantı yolu olan ve Marmara'yı Ege'ye bağlayan yoldan Malkara - Çanakkale Otoyolunun gişelerinden giriş yaparak Çanakkale'ye doğru ilerledi. Malkara-Çanakkale Otoyolu Kesimi ve 1915 Çanakkale Köprüsünün de bünyesinde yer aldığı İstanbul'u Çanakkale'ye ve sonrasında Kuzey Ege'ye bağlayacak prestij proje 1915 Çanakkale Köprünsün açılışıyla yoğunluk artacak. Bugün 400 büyük yolcu otobüsün Malkara - Çanakkale Otoyolunda geçiş yapması bekleniyor.

Yap-işlet-devret sistemi ile 89 kilometre otoyol ve 12 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 kilometre uzunluğundaki Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında yer alan Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Otoyolu kesimi 89 kilometrelik otoyol projesinin yaklaşım viyadükleri dahil olmak üzere 4,6 kilometresi 1915 Çanakkale Köprüsü, kalan 84,4 kilometrelik kesimi ise Malkara-Çanakkale arasındaki otoyol kesimini oluşturuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın da övgüyle bahsettiği büyük projede İstanbul'dan yola çıkıp Avrupa yakasından devam edildiğinde Çatalca, Malkara, 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden Savaştepe'ye, oradan da İzmir'e kadar ulaşmak mümkün olacak.