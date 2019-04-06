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Malkara emniyeti, şehitler için mevlit okuttu

Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatının 174.

kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında şehit polis memurları için mevlit okutuldu.


Gazi Ömer Bey Camisi'nde okutulan mevlide, Malkara Kaymakamı Erkan Karahan, İlçe Emniyet Müdürü Sertan Topkaya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Kızıltan, siyasi parti üyeleri, STK liderleri, polis memurları ve emekli emniyet mensupları ile çok sayıda vatandaş katıldı.


İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, mevlidin ardından camiden çıkan vatandaşlara ikramda bulundu.

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