Malkara İlçe Emniyet Müdürü Gülhan: "İlçemizin huzur ve güvenliği için kararlılıkla çalışacağız"

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinin yeni Emniyet Müdürü Mahmut Gülhan, görevine başladı.

Mahmut Gülhan, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğünden Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atandı. Suç ve suçlularla kararlılıkla mücadele edileceğinin altını çizen Gülhan, "İlçenin huzur ve güvenliği için emniyet birimlerimizle koordineli biçimde görevimizi yürüteceğiz. Vatandaşlarımızla iyi ilişkiler içinde olacağız" dedi.

Gülhan, daha önce Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünde Kaçakçılık, Çevik Kuvvet ve Narkotik birimlerinde görev aldı.