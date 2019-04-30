İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Malkara İlçe Emniyet Müdürü Gülhan: "İlçemizin huzur ve güvenliği için kararlılıkla çalışacağız"

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinin yeni Emniyet Müdürü Mahmut Gülhan, görevine başladı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinin yeni Emniyet Müdürü Mahmut Gülhan, görevine başladı.


Mahmut Gülhan, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğünden Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atandı. Suç ve suçlularla kararlılıkla mücadele edileceğinin altını çizen Gülhan, "İlçenin huzur ve güvenliği için emniyet birimlerimizle koordineli biçimde görevimizi yürüteceğiz. Vatandaşlarımızla iyi ilişkiler içinde olacağız" dedi.


Gülhan, daha önce Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünde Kaçakçılık, Çevik Kuvvet ve Narkotik birimlerinde görev aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.