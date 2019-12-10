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Malkara jandarmadan hırsızlık operasyonu

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kullanılmayan bir akaryakıt istasyonundan hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kullanılmayan bir akaryakıt istasyonundan hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Yenice Mahallesi yakınlarında kullanılmayan bir akaryakıt istasyonunda hırsızlık olayı meydana geldi. Binadan malzemelerin çalındığı bilgisini alan jandarma ekipleri tarafından baskın yapıldı.


Olayla ilgili T.K. K.K. ve T.T. gözaltına alındı. İfadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli hakkında adli kontrol şartıyla serbestlik verildi.

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