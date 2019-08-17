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Malkara jandarmaya Üsteğmen Oktay Oğuz atandı

Tekirdağ’ın Malkara İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oktay Oğuz, görevine başladı.

Tekirdağ'ın Malkara İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oktay Oğuz, görevine başladı.


Malkara'ya atanan yeni İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oktay Oğuz, görevine başladı.


2015 yılında Ankara Beytepe'den Teğmen olarak mezun olan Oktay Oğuz, atandığı Şırnak Çakırsöğüt'te Tim Komutanı ve sonrasında 1 yıl da Bölük Komutanı olarak görev yaptı.


Üsteğmen rütbesiyle Malkara'ya atanan Oktay Oğuz, Malkara İlçe Jandarma Komutanı olarak görevine başladı.

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