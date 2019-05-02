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Malkara Kaymakamlığına yeni Yazı İşleri Müdürü atandı

Tekirdağ Malkara Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne atanan Ebru Akburak Gülle, görevine başladı.


Görevde Yükselme Sınavı sonrası, Kars Kağızman İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünde 4 ay görev yapan Ebru Akburak Gülle, Malkara Yazı İşleri Müdürlüğü görevine atandı.


İlk kez Malkara ilçesine geldiğini ifade eden Yazı İşleri Müdürü Gülle, kısa sürede Malkara'yı tanımayı arzu ettiğini söyledi. Ebru Gülle, "Malkara'nın yararına yapılacak çalışmaların en etkin ve verimli şekilde yürütülmesi adına üzerime düşen görevi ve vazifeleri layıkıyla yapma gayreti içinde olacağım" dedi.

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