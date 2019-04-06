Malkara Muhtarlar Derneği Başkanı Temurtaş, yeni seçilenleri derneğe üye olmaya davet etti

İshakça Mahallesi Muhtarlığını yeniden kazanan Muhtarlar Derneği Başkanı Bilal Temurtaş, ilçedeki bir basın kuruluşunu ziyaret etti. Temurtaş, seçimi kazanan muhtarları ve belediye başkanlarını tebrik edip, görevlerinde başarılar diledi.

Yeni kazanan muhtarlara çağrıda bulunan Temurtaş, “Yeni seçilen muhtar arkadaşların, Muhtarlar Derneği'ne katılmalarını arzu ediyoruz. Önemli olan derneğimizin faaliyetlerinin güzel ve aktif şekilde yürütülmesidir. Dernek başkanlığı görevimi layıkıyla yapmaya çalışıyorum. Bu görevi gönüllü yapacak arkadaşlar varsa biz gerekirse çekiliriz. Ama uygun görülürse yine bu görevi devam ettirmeye hazırım”diye konuştu.