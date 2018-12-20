Malkara Muhtarlar Derneği'nden öğrencilere destek

Malkara Muhtarlar Derneği Başkanı Bilal Temurtaş, gerçekleştirdiği örnek projeyle takdir topladı. Temurtaş, amaçlarının eğitime destek konusunda farkındalık oluşturmak olduğunu ifade etti.

Bilal Temurtaş, "Dernek olarak ilçemiz okullarındaki öğrencilere destek amacıyla yardımda bulunmak istedik. Bu kapsamda, her mahalleden birer öğrenci olmak üzere okullarda eğitim gören 70 öğrenciye kışlık mont ve ayakkabı yardımı yaptık. Öğrencilerimizi mutlu etmek istedik. Bu yardımlarımızı her yıl düzenli olarak sürdürmek istiyoruz. Tüm muhtar arkadaşlarıma verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.