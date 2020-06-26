Malkara-Şarköy yolunda kaza: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Malkara-Şarköy yolu Çengelli Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şarköy'den Malkara istikametine seyreden Sevdinç Yarar idaresindeki 34 BSM 450 plakalı kamyon, mahalle yolundan ana yola sapan Hasan Özcan (80) yönetimindeki 59 YB 506 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan ve Malkara'nın Sağlamtaş Mahallesi'nden olduğu öğrenilen Hasan Özcan, Şarköy Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Süleymanpaşa ilçesine sevk edildi. Özcan'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.