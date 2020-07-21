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Malkara TMO'da mahsul alımları devam ediyor

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Malkara Ajans Amirliğinde buğday alım işlemleri devam ederken, yaklaşık 7 bin ton buğday alımı yapıldığı bildirildi.


TMO Malkara Ajans Amirliğinde 29 Haziran'dan itibaren başlayan buğday alım işlemleri devam ediyor. Bugüne kadar yaklaşık 7 bin ton civarında buğday alımı yapıldığı belirtildi. Ofis depolarına ürününü boşaltan çiftçilerin, paralarının 10 gün içinde hesaplarına yatırıldığı ifade edildi.


TMO'ya ürününü teslim eden çiftçiler, bu yıl ki yağışlar sebebiyle ürünlerinden verim alamadıklarını söyledi.

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