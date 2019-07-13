Malkara'da 10 Afgan kaçak yakalandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 10 Afgan uyruklu göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, önceden plaka tespitli olan ve göçmen kaçakçılığına karışan hafif ticari aracın, köy yollarından yurt dışına kaçacağı bilgisi üzerine Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe girişinde önlem alındı.

Süleymanpaşa'dan Malkara istikametine seyreden hafif ticari araç, polis ekiplerince durduruldu. Araçta yapılan aramada, Afgan uyruklu 10 göçmen ele geçirildi. Araç sürücüsü de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri ve sağlık kontrolünün ardından 10 Afgan kaçak, Tekirdağ İl Göç İdaresi'ne sevk edilirken, araç sürücüsü de adliyeye sevk edildi.