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Malkara'da 110 şişe kaçak içki ele geçirildi

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde jandarma tarafından durdurulan bir otomobilde, 110 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma tarafından durdurulan bir otomobilde, 110 şişe kaçak içki ele geçirildi.


Yeni yıl öncesi denetimlerini artıran jandarma ekipleri, sahte içki üretimi ve kaçak içki ticaretine geçit vermiyor. Malkara İlçe Jandarma ekipleri ile Tekirdağ İl Jandarma KOM ekiplerince yapılan operasyonda, Malkara - Deveci yolu üzerinde takibe alınan bir otomobil durduruldu. Araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 110 şişe içki ele geçirildi.


Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler M.K, B.K., C.K. ve B.Ç. hakkında soruşturma başlatıldı.

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