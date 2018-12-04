Malkara'da 24 okul 'beyaz bayraklı' oldu

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan "Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul Programı" projesi kapsamında Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 24 okul beyaz bayraklı oldu.

Temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi, okul sağlığının daha iyi düzeye çıkarılması, yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve yeterli eğitim almış sağlıklı nesiller yetiştirilmesi, ayrıca öğrencilerin sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında teşvik edilmesi ve bu konuda yapılan iyi uygulamaların desteklenmesi amacıyla, Tekirdağ il genelinde belirlenen kriterlere uyan 112 okul Beyaz Bayrak ve Sertifika, 74 okul ise Beslenme Dostu Okul Programı Sertifikası almaya hak kazanırken Malkara'da Beyaz Bayraklı okul sayısı 24 oldu.

Malkara'da, Şehit Selim Vural Ortaokulu, Büyükşehir Belediyesi Orhan Öztrak Ortaokulu, Erenler İlkokulu, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, Batkın İlkokulu, Batkın Ortaokulu Beyaz Bayrak sertifikası almaya hak kazanırken; Şair Nevi İlkokulu, Malkara Özel Eğitim Uygulama ve İş Uygulama Merkezi, Merkez Ortaokulu, Malkara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Hüsniye Hanım Mesleki ve Anadolu Lisesi, Mustafa Uysal ortaokulu, Hüseyin Köse İlkokulu, 75. Yıl İlkokulu, Gazi Ömer Bey Anadolu Lisesi, Malkara Gelincik Anaokulu, Beslenme Dostu Okul Programı Sertifikası almaya hak kazandı.

Malkara İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Saraç, basına yaptığı açıklamada, "Milli Eğitim Müdürlüğü olarak göreve geldiğimiz günden beri bu alandaki mevcut durumu tespit ederek Beyaz Bayrak sahibi okul sayımızın artırılmasına yönelik ciddi çalışmalar yürütmeye karar verdik ve bu kapsamda süreç içerisinde çalışmalar yapmaya gayret ederek 24 okulumuz Beyaz Bayrak sertifikası almaya hak kazandırdık. Okullarımızın daha temiz ve nezih ortamlarda eğitim öğretim vermelerini önceleyerek bu uğurda çalışmalar yapmak ilkelerini benimseyerek ve mevcut durumun değiştirilebileceğine olan inancımızla Müdürlüğümüz idari kadrosu ve okul müdürlerimizle el birliği içerisinde çalışmalar yürütmeye gayret ettik. Yapılan çalışmaların ve sarf edilen emeklerin karşılığının alınmasına işaret olan gelinen noktayı oldukça önemli ve değerli buluyor; bu süreçte çağrımızı karşılıksız bırakmayarak fedakarca çalışmalar yürüten; Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul Programı Sertifikasını almaya hak kazanarak bizleri gururlandıran okul idarecilerimize şükranlarımızı sunuyor; Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul Programı Sertifikası sahibi okul sayımızın her geçen yıl artmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.