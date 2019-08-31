Malkara'da 5 kaçak göçmen yakalandı

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamada durdurulan bir araçta 5 kaçak göçmen yakalanırken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Malkara-Süleymanpaşa yolu üzeri Alaybey Mahallesi mevkiinde uygulama yapan jandarma ekibi, 2 otomobili durdurdu. Araçlarda yapılan aramada Pakistan uyruklu 5 göçmenin olduğu belirlendi. Kaçak göçmenler ve araç sürücüleri İ.Ç. ile M.A. gözaltına alındı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından yabancı uyruklu kişiler Tekirdağ İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, İ.Ç. ve M.A. çıkarıldığı mahkemece göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.