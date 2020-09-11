Malkara'da anız yangını

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Malkara - İshakça yolunun eski mezbaha mevkiinde kuru otların bulunduğu alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, kısa sürede yangına müdahale etti. Yangın sonrası 2 dönümlük otluk alan ve 1 ağaç küle döndü. Yangının çıkış sebebi ise, yoldan geçenlerin attığı sigara izmaritinin neden olabileceği üzerinde duruluyor.