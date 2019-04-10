Malkara'da bağ evi soygunu

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir vatandaşa ait bağ evine giren hırsızlar, değerli aletleri çalarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre, Sarıpolat Mahallesi'nde Ahmet Kıran'a ait bağ evinin kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kapısı kırıldı. İçeriye giren hırsızlar, hilti, ağaç kesme motoru ve matkap çaldığı belirlendi.

Bağ evi sahibinin şikayeti üzerine olay yerine giden Tekirdağ İl Jandarma ve Malkara İlçe Jandarma ekipleri tarafından teknik inceleme yapıldı. Hırsızların yakalanması için çalışmalar sürüyor.