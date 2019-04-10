İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Malkara'da bağ evi soygunu

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir vatandaşa ait bağ evine giren hırsızlar, değerli aletleri çalarak kayıplara karıştı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir vatandaşa ait bağ evine giren hırsızlar, değerli aletleri çalarak kayıplara karıştı.


Edinilen bilgiye göre, Sarıpolat Mahallesi'nde Ahmet Kıran'a ait bağ evinin kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kapısı kırıldı. İçeriye giren hırsızlar, hilti, ağaç kesme motoru ve matkap çaldığı belirlendi.


Bağ evi sahibinin şikayeti üzerine olay yerine giden Tekirdağ İl Jandarma ve Malkara İlçe Jandarma ekipleri tarafından teknik inceleme yapıldı. Hırsızların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.