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Malkara'da bir otomobil küle dönmüş halde bulundu

Tekirdağ Malkara’da bir otomobilin, yanarak küle dönmüş vaziyette bulunması, jandarmayı harekete geçirdi.

Tekirdağ Malkara'da bir otomobilin, yanarak küle dönmüş vaziyette bulunması, jandarmayı harekete geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, Malkara'nın İbribey Mahallesi ile Süleymanpaşa'nın Generli Mahallesi yolu üzeri çakıl ocakları mevkiinde sabah saatlerinde yanarak hurdaya dönmüş bir otomobil görüldü. Jandarmaya yapılan ihbar üzerine ekipler, bölgeye giderek incelemelerde bulundu.


Yangınla ilgili itfaiyeye ihbar gelmediği öğrenilirken, olayda yaralanma yada can kaybı olup olmadığı ve aracın kime ait olduğu araştırılıyor.

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