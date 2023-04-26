Malkara'da çiftçi toplantısı düzenlendi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çiftçilerle toplantı düzenlenerek tarım ve hayvancılığa yönelik yapılan çalışmalar konuşuldu.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, Malkara ilçesi Çimendere Mahallesi'nde düzenlenen çiftçi toplantısına katıldı. Mahalle muhtarı ve üreticilerin katıldığı toplantıda, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı çerçevesinde verilen hibe destekleri, ceviz yetiştiriciliği, ceviz hastalık ve zararlıları ile mücadele yöntemleri, 'TarımCebimde' uygulaması içeriği, tarımsal sulama, kuraklık, hububatların gelişim durumu, hayvancılık, rasyon hazırlama ve Bakanlık projeleri ilgili genel bilgilendirmeler yapıldı.

Toplantı sonunda İl Müdürü Oktay Öcal, Bakanlıkça desteklenen ve İl/İlçe Müdürlükleri tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projeleri (TAKEP) çerçevesinde çiftçilere dağıtılan ayçiçeği tohumlarının bereketli olması temennisinde bulundu.