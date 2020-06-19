Malkara'da dere taştı, yollar bataklığa döndü

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde şiddetli sağanak yağış nedeniyle dere taşarken, yollarda da hasar meydana geldi.

İshakça Mahallesi'nde 30 dakika süren şiddetli sağanak yolları çamura dönüştürdü. Derenin de taştığı sağanak sırasında kısa bir süre köprüde ulaşım sağlanamadı. Kaldırım taşları yerinden sökülürken, mahalle merkezindeki yollarda hasar meydana geldi.

Şiddetli sağanak yağışlarda tedirgin olduklarını ifade eden İshakça Mahallesi Muhtarı Bilal Temurtaş, “Mahallemizde her yağan yağmur korkulu rüyamız oluyor. Su kanalları eskiden kalma olduğu için sağanak yağışı kaldırmıyor. Bayırdan gelen su, balçık yolu bu hale getirdi. Tarlalardan gelen suların engellenmesini istiyoruz” dedi.

Belediye ekipleri tarafından bölgede çalışma başlatıldı.