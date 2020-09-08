İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malkara'da ev yangını

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir evin mutfağında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir evin mutfağında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Olay, gece saatlerinde Kozyörük Mahallesi'nde meydana geldi. Recep Savaşır'a ait binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların fark edilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.


Olay yerinde konuşan Kozyörük Mahallesi Muhtarı Ahmet Ket, yangın sonucu bina ve mutfak eşyalarının kullanılamaz hale geldiğini ifade etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.