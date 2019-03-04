Malkara'da eve hırsız girdi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir eve giren hırsız, televizyon ve mutfak tüpünü çalarak kayıplara karıştı.

Olay, Camiatik Mahallesi Şehit Halil Karayel Sokak üzerinde bulunan Y.K.'ye ait bahçeli tek katlı bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde kimsenin olmadığını fırsat bilen kimliği belirsiz kişi veya kişiler, pencere camını kırıp içeriye girdi. Mutfak tüpü ve televizyonu çaldığı öne sürülen şahıslar kayıplara karıştı.

Ev sahibi Y.K.'nin polise başvurması üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.