Malkara'da gıda denetimleri

Halkın daha sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesini sağlamak amacıyla, Malkara İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, gıda denetimlerine aralıksız devam ediyor. Görevliler tarafından perakende satış yapan işletmelerde ürünlerin etiketlerinin mevzuata uygunluğu, son kullanım tarihleri, muhafaza şartları, çalışanların hijyen kurallarına uyup uymadıkları kontrol edildi. Ayrıcı, gıda ürünlerinden analiz yapılmak üzere numune alındı.

Denetimlerle ilgili yapılan açıklamada, “Gıda Güvenliği, Gıda Tüketiminde Dikkat Edilecek Hususlar, Güvenilir Gıda ve Bilinçli Tüketicilik gibi çok çeşitli konularda da eğitim çalışmaları yapılmakta olup, gerek satış işletmelerindeki görevli personeller gerekse tüketici olarak halkımızın sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi adına farkındalık oluşturulmaya çalışılmaktadır" denildi.