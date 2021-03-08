İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malkara'da jandarmadan okul servislerine sıkı denetim

Tekirdağ’da Malkara İlçe Jandarma Trafik Timi tarafından okul servis araçları denetlendi.

Tekirdağ'da Malkara İlçe Jandarma Trafik Timi tarafından okul servis araçları denetlendi.


Taşımalı eğitimin yapıldığı bölgelerde yapılan uygulamada, Malkara İlçe Jandarma Trafik Timi tarafından okul servis minibüsleri denetlendi. Jandarma ekibi, durdurduğu servis minibüslerinde maske, mesafe, HES kodu, evrak, araç ve emniyet kemeri kontrolü yaparak, servis şoförlerini trafik kurallarına uymaları ve öğrencilerin can güvenliğini sağlamaları konusunda uyardı. Kurallara uyulduğu gözlenirken, denetimlerin sıklıkla devam edeceği bildirildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.